Leonardo Bonucci arrin marrëveshje me Romën Mbrojtësi Leonardo Bonucci me shumë gjasë do të jetë pjesë e skuadrës së Romës për pjesën e mbetur të këtij edicioni. “Calciomercato” ka njoftuar të martën se Bonucci ka arritur marrëveshje personale me Romën dhe po negocion me Union Berlinin për shkëputjen e kontratës. Bonucci ka kërkuar largimin nga Union Berlini pas vetëm gjashtë muajve…