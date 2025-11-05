Lëndimi i tmerrshëm i Hakimit, mësohet sa do të mungojë mbrojtësi maroken

Kanë dal rezultatet e lëndimit të mbrojtësit të PSG-së, Achraf Hakimi. Sipas raportit mjekësor me të cilin raporton ”Dairo AS”, Hakimi pësoi një çarje të sindesmozës me përfshirje të lehtë të deltoidit. Futbollisti maroken si pasojë i këtij lëndimi do të jetë jashtë fushave për rreth dy muaj. Trajtimi kërkon 2 javë imobilizim dhe midis…

Sport

05/11/2025 16:28

Kanë dal rezultatet e lëndimit të mbrojtësit të PSG-së, Achraf Hakimi.

Sipas raportit mjekësor me të cilin raporton ”Dairo AS”, Hakimi pësoi një çarje të sindesmozës me përfshirje të lehtë të deltoidit.

Futbollisti maroken si pasojë i këtij lëndimi do të jetë jashtë fushave për rreth dy muaj.

Trajtimi kërkon 2 javë imobilizim dhe midis minimum 4 dhe 6 javë rehabilitim.

Hakimi pësoi një lëndim të tmerrshëm, mbrëm në ndeshjen e Champions League, kundër Bayern Munich, pas një ndërhyrje nga Luis Diaz.

