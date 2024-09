Lënda ishte veçuar para gjashtë vitesh, dështon të nisë gjykimi ndaj Bujar Bukoshit për “Fondin 3%”

Për shkak të mungesës së të akuzuarit Bujar Bukoshi, ish-kryeministër i Kosovës në ekzil, ka dështuar të fillojë të enjten në Gjykatën Themelore në Prishtinë gjykimi në rastin “Fondi 3%”, për pjesën e veçuar para më shumë se gjashtë vjetësh.

Në lidhje me mungesën e të akuzuarit Bukoshi, gjykatësi Rrahman Beqiri tha se gjykata i ka dërguar ftesë të rregullt në adresën e dhënë në aktakuzë, mirëpo ftesa është kthyer në gjykatë me zarfin e mbyllur dhe me konstatimin se i është lënë njoftim më 23 gusht 2024.

“Për çka gjykata nuk mund të konstatojë se është ftuar në mënyrë të rregullt”, shtoi gjykatësi Beqiri, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gjykatësi konstatoi edhe mungesën e mbrojtësit të Bukoshit, avokatit Besnik Berisha, duke shtuar që përmes llogarisë elektronike, më 2 gusht 2024 ka njoftuar gjykatën se i mbrojturi i tij (Bukoshi) ka probleme shëndetësore, andaj ka kërkuar shtyrjen e kësaj seance.

Po ashtu, gjykatësi Beqiri konstatoi se avokati Berisha duke u përgjigjur në thirrjen e gjykatës që të dorëzojë prova që argumentojnë gjendjen shëndetësore të rënduar të të mbrojturit të tij, ka dërguar një raport mjekësor.

“… nga kontakti me familjarët e tij, i ka siguruar disa dokumente mjekësore, një raport mjekësor që argumentojnë sëmundjen e tij”, tha gjykatësi Beqiri.

Po ashtu, gjykatësi Beqiri, lidhur me mungesën e Berishës në seanca tha se ka rezultuar se e ka të pamundur të jetë i pranishëm për shkak se është në një seancë tjetër në këtë gjykatë.

Më tej, tha se Gjykata do të kërkojë nga Policia verifikimin e adresës së saktë të të akuzuarit Bukoshi, duke marrë parasysh që nuk ka arritur t’i dorëzohet ftesa.

Ndërsa, në raport me pretendimet e mbrojtjes për gjendjen shëndetësore të të akuzuarit, gjykatësi Beqiri tha se do të caktohet një ekspert mjeko-ligjor për të vlerësuar gjendjen shëndetësore të Bukoshit për t’iu nënshtruar gjykimit.

Ndërkaq për raportin mjekësor, gjykatësi Beqiri tha se nuk është përkthyer nga një përkthyes i autorizuar nga gjuha gjermane në gjuhën shqipe.

“Në raport me pretendimet e mbrojtjes për gjendjen shëndetësore, Gjykata do t’i japë afat treditor mbrojtjes që ta dorëzojë në gjykatë raportin e përkthyer në gjuhën shqipe tek një përkthyes gjyqësor i autorizuar”, tha ai.

I njëjti shtoi se nëse mbrojtja nuk e sjellë raportin, Gjykata do të vlerësojë si mungesë pa arsye dhe do t’i marrë veprimet sipas KPPRK-së, pa përjashtuar masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë.

Ndryshe, aktakuza ndaj Bujar Bukoshit, Naser Osmanit dhe Atdhe Gashit ishte ngritur më 28 prill 2017, nga ana e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës.

Paraprakisht, kjo lëndë i ishte ndarë në punë gjykatëses Albina Shabani–Rama, e cila më 23 maj 2018, kishte mbajtur shqyrtimin fillestar ndaj Naser Osmanit dhe Atdhe Gashit. Po në këtë seancë, gjykatësja Shabani-Rama kishte marrë vendim për veçimin e procedurës penale ndaj Bujar Bukoshit, me arsyetimin se ai ishte i sëmurë dhe nuk kishte mundur të paraqitej në këtë shqyrtim fillestar.

Kurse, në nëntor të 2020-ës, Osmani dhe Gashi ishin shpallur fajtorë për veprën penale të shpërdorimit, për çka ishin dënuar me nga 3 vite burgim. Mirëpo, më 15 shtator 2021, Gjykata e Apelit kishte marrë vendim ku rastin e kishte kthyer në rigjykim.

Edhe në rigjykim, Gjykata Themelore në Prishtinë më 23 qershor 2023, ka shpallur aktgjykim dënues kundër të akuzuarve Naser Osmani dhe Atdhe Gashi, duke i dënuar secilin me nga tri vite burgim.

Kurse, Apeli më 19 dhjetor 2023, ua zbuti dënimin dy të akuzuarve, duke i dënuar me nga 18 muaj burgim.

Ndërkaq, më 5 qershor 2024, Gjykata Supreme ka ndryshuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe atë të Gjykatës së Apelit, duke vendosur që për shkak të arritjes së parashkrimit absolut të ndjekjes penale, ndaj Naser Osmanit dhe Atdhe Gashit të refuzohet akuza për rastin e njohur si “Fondi 3%”.

Ndryshe, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) kishte ngritur aktakuzë kundër Bujar Bukoshit për shkak të veprës penale “Shpërdorim”, nga neni 257, par.2 lidhur me par.1 të KPK-së dhe veprës penale “Shmangie nga tatimi”, nga neni 249, par.2 lidhur me par.1 të KPK-së, kundër Bujar Bukoshit, Naser Osmanit dhe Atdhe Gashit për shkak të veprës penale “Shpërdorim”, nga neni 257, par.3 lidhur me par.1 të KPK-së, lidhur me par.31 të KPK-së, kundër Naser Osmanit për shkak të veprës penale “Shmangie nga tatimi”, nga neni 249 par.1 të KPK-së dhe kundër Atdhe Gashit për shkak të veprës penale “Shmangie nga tatimi”, nga neni 249 par.1 të KPK-së.

Sipas PSRK-së, thuhet se Bujar Bukoshi gjatë periudhës kohore 2008-2015, me qëllim që t’i sjellë vetes apo tjetrit dobi pasurore të kundërligjshme, e ka përvetësuar pasurinë e luajtshme të personave tjerë, e cila i është besuar atij, ashtu që qytetarët e Republikës së Kosovës, të punësuar jashtë Kosovës, kanë kontribuar me mjete monetare në Fondin 3%, duke parë nevojën për të ndihmuar Kosovën, e cila në atë kohë, ishte në kushte shumë të vështira ekonomike, duke dhënë donacione secili sipas mundësive të veta nga 3% deri në 10%, para këto së fundmi janë transferuar në xhirollogarinë e “Fond de R. Kosova” në Prishtinë, në NLB, shumën prej 90,380,00 euro, ka tërhequr me para në dorë (kesh) të cilën me asnjë dëshmi nuk e ka arsyetuar se për çfarë qëllime i ka shfrytëzuar, me këtë e ka dëmtuar buxhetin e Fondit 3%, e njëherësh edhe bashkatdhetarët e Kosovës, në shumë prej 90,830,00 euro, po ashtu edhe shumën prej 3,500 euro, paguar për bileta, Ingrid Steiner Gashi, me 26 gusht 2019, që nuk dihet kush është, por jo punëtore e UFORK-ut.

Me këto veprime, sipas Prokuroriasë Bujar Bukoshi ka kryer veprën penale “Shpërdorimi”, nga neni 257, par.2 lidhur me par.1 të Kodit të vjetër Penal të Kosovës, si ligj më i favorshëm.

Tutje, sipas aktakuzës, të akuzuarit Bujar Bukoshi, Naser Osmani dhe Atdhe Gashi se gjatë periudhës kohore 2006-2015, në bashkëkryerje me njëri-tjetrin, me qëllim për t’i sjellë vetes apo tjetrit dobi pasurore të kundërligjshme, e kanë përvetësuar pasurinë e luajtshme të personave tjerë, e cila u është besuar atyre, ashtu që qytetarët e Republikës së Kosovës, të punësuar jashtë Kosovës, kanë kontribuar me mjete monetare në Fondin 3%, duke parë nevojën për ta ndihmuar Kosovën, e cila në atë kohë ishte në kushte shumë të vështira ekonomike, duke dhënë donacione secili sipas mundësive të veta nga 3% deri në 10%, para këto së fundmi transferuar në xhirollogarinë e OJQ UFORK, në Prishtinë, në BPB shumën prej 154,132,47 euro, i kanë tërhequr me para në dorë (kesh) të cilën shumë me asnjë dëshmi nuk e kanë arsyetuar se për çfarë qëllime i kanë shfrytëzuar, duke mos e realizuar asnjë projekt, e me këtë e kanë dëmtuar buxhetin e Fondit 3% – UFORK-ut, e njëherësh edhe bashkatdhetarët e Republikës së Kosovës, në shumë prej 154,132,47 euro.

Me këto veprime, thuhet se të akuzuarit Bujar Bukoshi, Naser Osmani dhe Atdhe Gashi, në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Shpërdorimi”, nga neni 257, par.2 lidhur me par.1 të Kodit të vjetër Penal të Kosovës, si ligj më i favorshëm, lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Në dispozitivin e tretë të aktakuzës, thuhet se Bujar Bukoshi në periudhën kohore prej vitit 2008-2015, në cilësinë e personit përgjegjës, kryetar i Bordit të “UFORK-ut” dhe si i punësuar aty, me qëllim të shmangies pjesërisht apo tërësisht pagesës së tatimit, tarifave apo kontributeve tjera që kërkohen me ligj, nuk i ka përfshirë të dhënat lidhur me të ardhurat e tij të fituara përmes transaksioneve, në emër të pagave të cilat ka qenë i obliguar që t’i deklarojë në Administratën Tatimore të Kosovës, dhe shuma e shmangies nga i akuzuari është 39,932,04 euro.

Me këto veprime, Prokuroria e ngarkon të akuzuarin Bujar Bukoshi se ka kryer veprën penale “Shmangia nga tatimi”, nga neni 249, par.2 lidhur me par.1 të Kodit të Vjetër Penal, si ligj më i favorshëm (KPK).

Në dispozitivin e katërt, Naser Osmani akuzohej se në periudhën kohore prej vitit 2008-2013, në cilësinë e personit të punësuar në “UFORK”, me qëllim të shmangies pjesërisht apo tërësisht, pagesës së tatimit, tarifave apo kontributeve të tjera që kërkohen me ligj, nuk i ka përfshirë të dhënat lidhur me të ardhurat e tij të fituara përmes transaksioneve, në emër të pagave dhe të të hyrave të tjera, e të cilat ka qenë i obliguar që këto të ardhura t’i deklaron në ATK, si pasojë është dëmtuar buxheti i ATK-së – Republikës së Kosovës, me 3510 euro.

Me këto veprime, Prokuroria e ngarkonte Naser Osmani se ka kryer veprën penale “Shmangie nga tatimi”, nga neni 249, par.1 të Kodit të vjetër Penal, si ligj më i favorshëm (KPK).

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës e ngarkonte Atdhe Gashi, se në periudhën kohore prej vitit 2008-2013, në cilësinë e personit të punësuar në “UFORK”, me qëllim të shmangies pjesërisht apo tërësisht pagesës së tatimit, tarifave apo kontributeve të tjera që kërkohen me ligj, nuk i ka përfshirë të dhënat lidhur me të ardhurat e tij të fituara përmes transaksioneve, në emër të pagave, dhe të hyrave të tjera, i njëjti ka qenë i obliguar që këto të ardhura t’i deklarojë në Administratën Tatimore të Kosovës, shumë e shmangies nga i akuzuari është 2667.30 euro.

Me këto veprime, Prokuroria e ngarkonte Atdhe Gashi, se ka kryer veprën penale “Shmangie nga tatimi”, nga neni 249, par.1 të Kodit të Vjetër Penal, si ligj më i favorshëm (KPK).

Po ashtu, prokurori i Prokurorisë Speciale e Republikës së Kosovës, Atdhe Demaj, më 30 nëntor 2018 kishte dorëzuar në gjykatë një parashtresë, përmes së cilës kishte bërë plotësimin dhe qartësimin e aktakuzës së ngritur më 28 prill 2017.

Sipas kësaj parashtrese, dispozitivi nën pikën II të aktakuzës, është plotësuar ashtu që tani të akuzuarit Bujar Bukoshi- kryetar i Bordit të UFORK, me seli në Prishtinë, Naser Osmani në cilësinë e anëtarit të bordit të OJQ “UFORK” në Prishtinë, dhe Atdhe Gashi në cilësinë e arkëtarit të OJQ “UFORK” në Prishtinë, në vazhdimësi, përgjatë periudhës kohore 2006 deri 2015, në bashkëkryerje, me qëllim për t’i sjellë vetes apo tjetrit dobi pasurore të kundërligjshme, kanë përvetësuar pasurinë e luajtshme të personave tjerë që u është besuar atyre, qytetarë të Republikës së Kosovës dhe vendeve tjera, kontribuues në fondin e themeluar atëbotë për financim të strukturave të Qeverisë së Kosovës në ekzil, shuma këto prej minimum 3% të të hyrave të tyre personale mujore, e të cilat janë transferuar në xhirollogarinë e “UFORK”, në Bankën “BPB” në Prishtinë, ashtu që kanë tërhequr shumën prej 154,132,47 euro në kesh, nuk kanë arsyetuar dhe as dëshmuar qëllimin e tërheqjes së kësaj shume, vlerësim dhe konstatim ky i vërtetuar me ekspertizën e datës 21 prill 2017.

Me këto veprime, sipas aktakuzës të akuzuarit në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Shpërdorimi”, nga neni 257, par.3 lidhur me par.1 të Kodit të Përkohshëm Penal të Republikës së Kosovës.