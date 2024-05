Lejuan pasagjerët të dalin jashtë veturës me gjysmën e trupit gjatë vozitjes: Policia në Shtime jep gjoba të majme, i çon edhe në gjykatë Me datë 16.05.2024 rreth orës 13:00 në rrugën “Tahir Sinani” policia e stacionit në Shtime pas pranimit të disa informatave nga qytetarët dhe kontrollimit të kamerave, ka gjobitur disa persona të cilët kanë lejuar pasagjerët e tyre të dalin me gjysmën e trupit jashtë veturës në xhama të dyerve. Ndaj këtyre personave është iniciuar fletëparaqitje…