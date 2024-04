Ledion Liço zbulon kur do të jetë nata finale e ‘Big Brother VIP Albania’ ‘Big Brother VIP Albania’ ka disa muaj që ka filluar për herë të parë. Por çdo gjë që fillon ka një fund ashtu edhe ky format, shkruan lajmi.net. Ledion Liço ka zbuluar që me datën 25 Maj do të jetë nata finale e këtij ‘reality show’. Ndërkohë, prajmi sonte ka filluar më shumë befasi për…