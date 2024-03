LeBron James vendos rekord: I pari që arrin shifrën prej 40 mijë pikëve në NBA

LeBron James bëhet i pari në histori që arrin shifren prej 40 mijë pikëve.

Ai shënoi në total 26 pikë në humbjen e Lakersave 124:114 ndaj Denver Nuggets.

Jamesit i duheshin vetëm shtatë pikë për të arritur shifrën e 40 mijë pikëve gjatë stinorëve të rregullt të NBA-së.

“Të jesh lojtari i parë që bën diçka, është shumë mirë në këtë ligë, thjesht të dish historinë, të mëdhenjtë që kanë ardhur në ligë dhe më pas i sheh disa nga të mëdhenjtë në parket sonte, ishte e mrekullueshme të konkurroje”, tha 39-vjeçari.

“Por, për mua, gjëja kryesore, si gjithmonë, është të fitosh dhe e urreja që kjo duhej të ndodhte në një humbje”, deklaroi James.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the first player ever to score 40,000 career points! pic.twitter.com/gShSHPICS8

— NBA (@NBA) March 3, 2024