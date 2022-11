Leao për rinovimin me Milan: Duhet të fokusohem në Kupën e Botës, flas me skuadrën kur të kthehem Rafael Leao ka dhënë disa komente lidhur me rinovimin e mundshëm me Milan. ‘Gazzetta’ i ka bërë Rafael Leaos një pyetje lidhur me rinovimin e mundshëm të kontratës, përcjell lajmi.net. Lojtari portugez ka thënë se aktualisht fokusi i tij është vetëm te Kupa e Botës, kurse për të tjerat do të flasë me Milanin pasi…