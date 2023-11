“Le të flas me emra” – Vazhdojnë reagimet ndaj pretendimeve të Edon Zhegrovës

Futbollisti i Përfaqësueses së Kosovës, Edon Zhegrova të mërkurën mbrëma ka publikuar një postim në llogarinë e tij në Instagram, duke shkaktuar bujë të madhe në mediat dhe opinionin futbolldashës kosovar. Zhegrova në postimin e tij shpjegoi arsyen e mungesës në grumbullimin e Përfaqësueses për tri ndeshjet e muajit nëntor.

Anësori i skuadrës franceze, Lille theksoi se ai nuk ka pasur mundësi të jetë prezent ndaj Izraelit, kjo pasi presidenti i Lille nuk e lejoi, dhe Zhegrova nuk ishte i vetmi që mungoi në atë përballje.

Megjithatë, Zhegrova ka qenë i gatshëm t’i bashkohej Përfaqësueses, por që sipas tij, njerëz brenda Përfaqësueses i kanë thënë se “nëse nuk vjen këtë ndeshje, harroji edhe ndeshjet tjera, nuk po na duhesh”.

Këtë reagim Zhegrova e bëri para dy ndeshjeve të radhës të Kosovës, atë kundër Zvicrës dhe Bjellorusisë.

Federata e Futbollit e Kosovës deri më tani nuk ka lëshuar ndonjë reagim.

Lajmi.net ka kontaktuar edhe me ish-futbollistin e mirënjohur kosovar, tani trajner, Robert Gjeraj në lidhje me këtë situatë.

Gjeraj nuk ka dashur të gjykojë rreth të vërtetës së gjithë kësaj situatë brenda Përfaqësueses, duke thënë se është mirë të dëgjohen dy versionet para se të dihej se kush e thotë të vërtetën.

E ashpër ndaj këtij postimi të Zhegrovës ishte gazetarja me shumë përvojë e sportit në Kosovë, Qëndresa Krelani.

Qeqa sic njihet në opinion me anë të një postimi pra në Facebook i është drejtuar Zhegrovës me disa fjalë.

“Nuk ka mo me ardhe kur ty te konvenon me lujt per Kosoven. Jo jo. Ku ke pa ti? Djemt e Superliges me i fitu ndeshjet per kualifikime, ndersa ju me ardhe me iu nxon vendin veç pse s’mujtet me prish rahatine?”

“Jo jo bukurosha. Nuk eshte perfaqesuesja ekskursion ose vikendic. Rrini kqyrni ne televizion tash ndeshjet” – ishin disa nga fjalët e Qendresa Krelanit drejtuar Edon Zhegrovës.

Vlen të përmendet se Edon Zhegrova kishte pranuar ftesën e Përfaqësueses së Kosovës në vitin 2018.

Ai ka qenë ndër futbollistët kyç të Kosovës në kualifikime për Evropian e Botëror.

Materialin e plotë të realizuar nga lajmi.net mund ta shikoni në videon e mëposhtme./Lajmi.net/