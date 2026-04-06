LDK dorëzon nesër në Polici dëshmitë për dyshimet e manipulimit me njehsorët elektrikë
Lidhja Demokratike e Kosovës ka njoftuar se do t’u drejtohet organeve të sigurisë dhe hetuesisë lidhur me dyshimet për manipulime në njehsorët elektrikë.
Sipas njoftimit zyrtar, dëshmitë e siguruara nga kjo parti do t’i dorëzohen Policia e Kosovës gjatë ditës së nesërme.
“Nesër (e martë), më 7 prill, në orën 09:00, anëtari i LDK-së, Visar Azemi, i dorëzon në Polici të gjitha dëshmitë lidhur me skandalin me njehsorët elektrikë”, thuhet në njoftim.
LDK tash e disa ditë ka ngritur shqetësime lidhur me këtë çështje, duke kërkuar hetime të plota për dyshimet për manipulime dhe transparencë nga institucionet përgjegjëse. /Lajmi.net/