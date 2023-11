Lazio mposhtet nga Bologna

Bologna ka arritur ta befasoj Lazion në kuadër të xhiros së 11-të në Serie A e Italisë.

Vendasit fituan ndaj Lazios së Elseid Hysajs me rezultat të ngushtë 1:0, shkruan Lajmi.net.

Goli i vetëm në ndeshje erdhi në minutën e 46-të, kur Lewis Ferguson gjeti rrjetën.

Hysaj për 90 minuta ishte në bankën rezervë.

Bologna me këtë fitore ngjitet në pozitën e gjashtë me katër fitore, gjashtë barazime dhe një humbje, nga ana tjetër Lazio është në vendin e tetë me pesë fitore, një barazim dhe pesë humbje.

Bologna deri më tani ka 18 pikë, kurse Lazio 12 sosh. /Lajmi.net/