Lazio fiton ndaj Atalantës, Hysaj e Gjimshiti aktivizohen nga fillimi

Lazio fitoi në ndaj Atalantës me rezultatin 3-2, teksa në fushë ishin edhe dy lojtarë të kombëtares shqiptare Elseid Hysaj dhe Berat Gjimshiti.

Bardhekaltërit e nisën në mënyrën më të mirë të mundshme këtë sfidë duke shënuar dy gola të shpejtë.

Fillimisht, ishte një autogol i De Ketelaere në minutën e pestë ndërsa gjashtë minuta më pas, kryeqytetasit shënuan sërish këtë herë me Castellanos që përmbylli me sukses një aksion model të skuadrës së Maurizio Sarrit.

Megjithatë, Atalanta reagoi dhe shkurtoi diferencat me anë të Ederson që shënoi me kokë pas një harkimi të Ruggerit. Pjesë e dytë nisi mirë për bergamaskët që gjetën edhe golin e barazimit me anë të Kolasinac në minutën e 63-të.

Por, vendasit nuk e kishin thënë ende fjalën e fundit dhe shënuan të tretin me anë të Vecinos. Pas këtij goli, Lazio ia doli ta mbronte rezultatin dhe mori tre pikë shumë të vlefshme duke u ngjitur në kuotën e 10 pikëve në vend të 12-të. Nga ana tjetër, Atalanta mbetet në kuotën e 13 pikëve në vend të gjashtë.