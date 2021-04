“Nga sonte e tutje gjithçka varet nga kryeministri. Është përgjegjësi totale dhe e plotë e tij me i siguruar votat. Nuk t’i siguron votat askush. Ti ki interes me zgjedh presidentin. Ti ki interes se je kryeministër me vazhduar pushtetin. Po supozojmë se je i interesuar me qeverisë”, thotë Latifi.

“Kerkush s’ia bën Kurtit edhe dy vota. A s’ia bën Lumiri. Është non-sens me i kërku Lumirit”, theksoi ai.

“LDK ka treguar maksimumin e konstruktivitetit. Nëse sot LDK-ja do të votonin kish dalë në pozitë të palakmueshme sepse është parti opozitare”, thotë Latifi.

“LDK po lufton për dinjitetin e saj”, shtoi ai.