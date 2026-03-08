Latifi jep detaje nga kërkimi i 81 vjeçarit Alush Kastrati në bjeshkën e Zatriqit: Ai nuk është parë që nga dje në ora 15:00

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi ka dhënë detaje në lidhje me operacionin e kërkimit të 81 vjeçarit, Alush Kastratit. Kërkimi po bëhet në bjeshkën e Zatriqit, bashkë me drejtorin për Mbrojtje dhe Shpëtim, me ekipin e kërkim-shpëtimit të FSK-së, të Policisë së Kosovës, me familjarë dhe me qytetarë të Rahovecit. Ai ka thënë…

Lajme

08/03/2026 20:19

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi ka dhënë detaje në lidhje me operacionin e kërkimit të 81 vjeçarit, Alush Kastratit.

Kërkimi po bëhet në bjeshkën e Zatriqit, bashkë me drejtorin për Mbrojtje dhe Shpëtim, me ekipin e kërkim-shpëtimit të FSK-së, të Policisë së Kosovës, me familjarë dhe me qytetarë të Rahovecit.

Ai ka thënë se Alush Kastrati është babai i dëshmorit të kombit Mazllum Kastrati nga Zatriqi, dhe nuk është parë më që prej orës 15:00 të ditës së djeshme.

“Kam komunikur me bartësit kryesorë të institucioneve dhe tashmë aksionit për gjetjen e bacës Alush iu kanë bashkuar institucionet tona shtetërore dhe organet përkatëse profesionale kompetente. Ju bëj thirrje të bëjmë krejt çfarë është e mundur për gjetjen e bacës Alush!”, ka shkruar Latifi në Facebook. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

March 8, 2026

Fox News për krizën politike në Kosovë: Frikë nga ripërtëritja e...

March 8, 2026

Hoxhaj: Për hatër të kujt u morën vendime tjera të rënda...

March 8, 2026

Këshilltari i Kurtit i tregon Kushtetueses si të veproj: Nëse nuk...

March 8, 2026

​Shpërthimi në ambasadën amerikane në Oslo mund të ketë qenë terrorist,...

March 8, 2026

Kjo është faza më e rrezikshme e luftës në Iran, konflikti...

March 8, 2026

Pasardhësi i Khameneit pritet të shpallet, teksa sulmet shënjestrojnë depo nafte...

Lajme të fundit

Fox News për krizën politike në Kosovë: Frikë...

Hoxhaj: Për hatër të kujt u morën vendime...

Këshilltari i Kurtit i tregon Kushtetueses si të...

OVL-UÇK reagon në lidhje me 24 hektarët e...