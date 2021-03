Largimi i Turqisë nga Konventa që Kosova e përfshiu në Kushtetutë, reagon edhe Këshilli i Evropës

Ministri federal gjerman i Punëve të Jashtme, Heiko Maas, kryetari i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës dhe kryetari i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Rik Daems, bashkuan zërat e tyre me atë të Sekretares së Përgjithshme të Këshillit me 47 kombe të Evropës, Marija Pejçinoviq Buriq dhe bëri një deklaratë në lidhje me tërheqjen e njoftuar të Turqisë nga Konventa e Stambollit.