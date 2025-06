Lamine Yamal bëhet lojtari më i shtrenjtë në botë me 200 milionë euro Lamine Yamal ka tërhequr vëmendjen si një nga yjet e sezonit që lamë pas. Me vetëm 17 vjet, ai ishte një nga faktorët kyç në dominimin e Barcelonës në futbollin spanjoll, ku ekipi i tij fitoi tre trofetë më të rëndësishëm të sezonit. Përveç suksesit me klubin, Yamal arriti të udhëhiqte Kombëtaren e Spanjës deri…