Lama porosi Kurtit: Turqia ka raporte me Rusinë e Putinit, letra e Erdoganit s’është detyrim

Lama me anë të një postimi në Facebook ka thënë se politika e jashtme e Kosovës duhet të bazohet në interesat e saj dhe ruajtjen e raporteve me partnerët strategjik, shkruan lajmi.net.

Në këtë kontekst, ajo ka thënë se letra nuk është detyrim.

Postimi i plotë:

Politika e jashtme e Kosoves duhet te bazohet ne interesat e saj dhe ruajtjen e raporteve me partneret strategjike, ne radhe te pare SHBA-ne.

Letra e presidentit turk ne lidhje me hapjen e ambasades ne Izrael, duhet te merret si qendrim i Turqise ne lidhje me kete ceshtje, por jo si ndonje detyrim, pasi askush nuk ka te drejte te nderhyje ne vendimet tona si shtet sovran.

Turqia ka raporte te mira me Rusine e Putinit, po keshtu edhe me Serbine, gje qe as politikes se jashtme dhe interesave te Kosoves nuk i pershtatet, por pavaresisht, ne kemi raporte te mira dypaleshe me Turqine.

Partneri jone kryesor eshte SHBA dhe ne duhet te koordinohemi me ta, ne raport me Izraelin.

Dhe asnjehere te mos harrojme rolin e hebrenjve ne clirimin e Kosoves. /Lajmi.net/