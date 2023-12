Lakersat në krizë, Philadelhia fluturon me Embiid Humbja e tretë radhazi për ekipin e Lakersat, që hyn në një krizë pas disfatës në fushën e Chicago, me shifrat me rezultat 124-108. Tetë lojtarë të Chicagos realizuan mbi 10 pikë, ku u dallua DeRozan me 27 pikë, më i miri në fushë. Rikthehet te fitorja Miami, që mundi 115-106 Orlando, ndeshje ku u…