LAJMI I FUNDIT: Këto janë arsyet pse sot policia ‘hallakati’ Brezovicën

Aksioni u konfirmuar nga Policia e Kosovës për lajmi.net.

Lexo edhe:

Siç merr vesh lajmi.net, arsyet e operacionit policor, së bashku me institucionet tjera relevante, janë kontrollimi i lejeve të lëshuara nga komuna e Shtërpcës, sa është janë duke u respektuar këto vendime. Cak i këtij operacione janë të përfshirit kryesor për keqpërdorime në këtë rajon.

Ndryshe, operacioni policor u konfirmuar për lajmi.net nga zëdhënësja e policisë Luljeta Mehmeti.

“Mund të konfirmojmë se me autorizimin e Prokurorisë Themelore në Ferizaj është duke u zhvilluar një operacion në këtë rajon në bashkëpunim me institucionet tjera relevantë”, ka thënë Mehmeti duke theksuar se detaje të tjera nga policia do të ketë më vonë gjatë ditës. /Lajmi.net/