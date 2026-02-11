“Lajm i mirë nga Prishtina sot” – Komisionerja Marta Kos uron Kosovën për formimin e qeverisë së

12/02/2026

Komisionerja Evropiane për Zgjerim, Marta Kos, ka uruar Kosovën për formimin e qeverisë së re.

Në një postim në rrjetet sociale, ajo ka uruar kryeministrin Albin Kurti duke theksuar se fokusi tani mund të zhvendoset në avancimin e reformave të BE-së

“Lajm i mirë nga Prishtina sot. Kuvendi është në detyrë. Një qeveri e re ka marrë detyrën. Urime Kryeministër Albin Kurti. Fokusi tani mund të zhvendoset në avancimin e reformave të BE-së dhe sjelljen e përfitimeve të plota të Planit të Rritjes në Kosovë. Pres me padurim të vizitoj Kosovën së shpejti”, ka shkruar komisionerja Evropiane për Zgjerim, Marta Kos.

