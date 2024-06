Lajçak takon ministrin e jashtëm të Serbisë, diskutojnë për dialogun

Kështu ka shkruar Lajçak në një postim në “X”.

Ai ka thënë se kanë diskutuar edhe për procesin e integrimit të Serbisë në BE.

“Në Beograd pata rastin të takohem edhe me ministrin e jashtëm të sapoemëruar Marko Gjuriq. Ne diskutuam për dialogun dhe procesin e integrimit të Serbisë në BE. I urova suksese në detyrën e re”, ka shkruar Lajçak.

Postimi i plotë:

In Belgrade, I also had the chance to sit down with newly-appointed Foreign Minister @markodjuric. We discussed the Dialogue and Serbia’s EU-integration process. I wished him success in his new role. pic.twitter.com/JIrML2xhJZ

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) June 20, 2024