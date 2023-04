Lajçak në Vjenë: Shkëmbyem ide për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi

Kjo pas normalizimit të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Kështu ka bërë të ditur ai përmes një postimi në llogarinë e tij në Twitter.

“Shkëmbim i mirë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, hapat e ardhshëm dhe rolin e zgjerimit të Bashkimit Evropian sonte në Vjenë. Falënderoj për organizimin dhe bashkë-panelistët e mi Wolfgang Petritsch dhe Stephanie Fenkart për diskutimin”, ka shkruar Lajçak.

Good exchange on the normalisation of relations between Kosovo and Serbia, the next steps and the role of 🇪🇺 enlargement in Vienna tonight. Thanks to @WebsterVienna for organizing and my fellow co-panelists Wolfgang Petritsch and Stephanie Fenkart for the discussion! pic.twitter.com/JKvKSP264n

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) April 24, 2023