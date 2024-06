Lajcak në Beograd, Gjuriq i ankohet për Kurtin dhe thotë se Serbia përkrah Draftin e BE-së për Asociacionin

Gjuriq në këtë takim si zakonisht është ankuar se si e gjithë situata dhe pozita e serbëve lokalë “është përkeqësuar” që nga ardhja e kryeministrit Albin Kurti në pushtet.

Siç njofton ministria e jashtme serbe, Gjuriq i cili ka vazhduar takimet me të sanksionuarin e SHBA-së, Milan Radojicic, edhe pas sulmit terrorist në Banjskë i ka thënë emisarit sllovak se “Kurti po dëshiron të krijoj një Kosovë një-etnike”.

Në fund, shefi i diplomacisë serbe dhe një prej figurave kyçe të propagandës shtetërore serbe ka thënë se Beogradi mbështet Draft-Statutin e BE-së për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe.

In the meeting with @MiroslavLajcak, I emphasized that the EU-facilitated Dialogue process is attacked by Albin Kurti’s regime continuously imposing repression measures, which are leading to the creation of a monoethnic #KosovoandMetohija, thus directly undermining the goals of… pic.twitter.com/2WnnWc2kKh

— Марко Ђурић (@markodjuric) June 19, 2024