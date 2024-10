Lajçak dhe Bislimi takohen në Vjenë, flasin për takimin e radhës Kosovë-Serbi

Lajçak dhe Bislimi, kanë folur rreth përgatitjeve të radhës, për takimin e radhës të dialogut Kosovë-Serbi, që pritet të mbahet në nivel të kryenegociatorëve, këtë e ka bërë të ditur Lajçak përmes platformës “X”.

“Ne kemi diskutuar në detaje për implementimin e plotë të Marrëveshjes për Rrugën për Normalizim”, tha ai./Lajmi.net/

Good and useful discussion with First DPM @BislimiBesnik in preparation of the next Chief negotiators’ meeting in Vienna today. We discussed in detail the full implementation of the Agreement on the Path to Normalisation. pic.twitter.com/PHGHHCqjIM

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) October 10, 2024