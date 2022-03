Lajçak ‘aktivizohet’ për dialogun, shkon të flasë me zyrtarët gjermanë në Berlin

Përmes një postimi në Twitter, Lajçak ka njoftuar se është takuar me zyrtarë gjermanë për të diskutuar çështjet e lartëpërmendura.

Ai shkruar se Gjermania ka dhënë ndihmë të vazhdueshme dhe të fuqishme në atë se si të avancohet integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, shkruan lajmi.net.

“Falënderoj mbështetjen e vazhdueshme të fuqishme të Gjermanisë për punën time dhe diskutimet e rëndësishme që pata në Berlin se si të avancohet integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE,” shkroi ai.

Tutje, ai ka thënë se çështja e integrimit në BE të Ballkanit Perëndimor është më e rëndësishme së kurrë më parë.

“Ne ramë dakord se është më e rëndësishme se kurrë në kontekstin e sotëm gjeopolitik”, ka shkruar ai.

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) March 29, 2022