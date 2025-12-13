Lahu zbulon sekrete nga VV-ja: Kurti i kërkoi Nagipit të mblidhte informata për Ymer Fejzullahun e ZRrE-së
Berat Lahu, ish asamblist i Vetëvendosjes, ish-kryeministri Albin Kurti i kishte kërkuar Nagip Krasniqit që të “mblidhte informata” për Fejzullahun.
Lahu citon se Nagipi i tha kolegut se “e ka porositur zoti Kurti të interesohem”, duke lënë të kuptohet një përfshirje të drejtpërdrejtë të kryeministrit në këtë çështje.
“Aty ai e përmend një emër thotë çfarë mendoni, a e njihni Ymer Fejzullahun çfarë mendoni për të. Kolegu ia bën pyetjen i thotë ‘pse po pyet?’. Ai [Nagipi] thotë ‘me ka porositur zoti Kurti që të interesohem’. Na bëri pak përshtypje se përse paska kësi lloj interesimi.” – tha ai në “Debat Plus”