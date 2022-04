“Lagjia ku janë rritur prindërit e mi”, Dua Lipa zbulon tatuazhin dedikuar ‘Sunny Hill’

Këtë tattoo e ka bërë dedikim për “Sunny Hill”.

“Sunny Hill” është përkthimi në anglisht i lagjes “Bregu i Diellit” në Prishtinë, dhe Dua shtoi se kjo është lagjia ku janë rritur prindërit e saj në Kosovë.

“Është lagjja ku janë rritur prindërit e mi në Kosovë”, tha ajo.

“Sunny Hill” written on the inside of Dua’s right arm was her first tattoo. She got it in January 2015. when she was 19, as a tribute to her home in Kosovo. Sunny Hill is the English translation of the ‘Bregu i Diellit’ district in Kosovo’s capital city of Prishtina. pic.twitter.com/vQpA08gOnA

Ndryshe, “Sunny Hill” është edhe njëri nga festivalet që bëri bujë të madhe ndërkombëtare.

Ky festival drejtohet nga babai i Dua Lipës, Dukagjin Lipa.

… And even though she was born in London, she says that Sunny Hill has always felt like home to her. “It’s the neighborhood my parents grew up in Kosova.” “Sunny Hill” became the name of our foundation and then the name of our festival. It holds a special meaning 4 me.” pic.twitter.com/rFyrlzeRgo

— Sunny Hill News (@sunnyhillfnews) April 25, 2022