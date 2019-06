Labinot Tahiri dedikim për bashkëshorten: Më deshe kur nuk kisha lekë, jam shërbëtori yt

View this post on Instagram

Qëndrueshmeria në jetë, vlenë më shumë se sa pasuria dhe letrat me vlerë💵💵. Për faktin që jetojmë të fortë si familje, kjo u bë se deshti Zoti , dhe ti më deshte edhe kur nuk kisha💵( Lekë) Prandaj, isha dhe jam shërbetori yt sikurse i shumë njerëzve, i pa ndryshuar asnjeherë: edhe kur bëra karriere, edhe kur i bëm pak lekë😉🤚🏽 Edhe sikurs mos të kemi nesër,humanizmin e kemi dhe i takojmë të dy, se sa kam dhënë unë në jetë, ke dhënë edhe ti( HANA) 🌙 Ne nuk ndryshuam dhe JEMI NJË✊🏻. 🌙⭐️ Dize Dize Dize 😉💐💐 @hanajakupitahiri @elton_tahiri