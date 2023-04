Labinot Rexha: Nuk e kam njohur babain nga tortura që i është bërë

Këngëtari Labinot Rexha, po pretendon se serbi, Trajko Roganoviq ia ka torturuar babanë gjatë kohës së luftës.

Rexha më herët kishte publikuar një fotografi, duke thënë se ky ishte personi që e kishte rrahur dhe torturuar babain e tij.

Ai në një intervistë për Lajmi.net, ka thënë si ai ja ka rrahur babain dhe se në çfarë gjendje ishte babai i tij, duke thënë se ishte shumë keq dhe se nuk e njihte nga tortura që i ishte bërë.

“Ne nuk kemi pushkë për me vra askënd, sepse ne shqiptarët nuk njihemi se vrasim njerëz, neve gjithmonë na kanë sulmuar, nëse nuk merret drejtësia me të, une nuk merrem, por ka persona tjerë që merren me të, ne besojmë në Zvicër, sepse padia është dorëzuar në Zvicër sepse jam shtetas zvicran”, ka thënë Rexha.

“Trajko e ka marrë babain tim në ora 10 të mëngjesit dhe e ka liruar në ora 20, dhe nuk e kam njohur nga tortuara që i është bërë babait”, ka thënë Rexha. /Lajmi.net/