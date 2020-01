Ky ishte postimi i fundit i Kobe Bryant, pak orë para se të vdiste

Bryant është njëri ndër basketbollstët më të mirë në histori në sportit.

Gjatë lojëve të mbrëmshme në NBA, LeBron James e kaloi atë në listën e koshashënuesve më të mirë në histori të kësaj lige.

Dhe ish asi i Lakers kishte vetëm fjalë të mira për James.

“Vazhdon të çojë lojën përpara Mbreti James. Shumë respekt vëllau im”, kishte shkuar Kobe në rrjetin social Twitter.

Bryant është i katërti në listën e lojtarëve që kanë shënuar më së shumti pikë në histori të NBA.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020