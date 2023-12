​Ky është rivali i Akilit në finalen e madhe të Evropianit

Kosova mund të ëndërrojë një medalje të artë në Kampionatin Evropian të Hapur në Prishtinë.

Nuk janë kampionet olimpike Nora Gjakova apo Distria Krasniqi, por ish-kampioni evropian Akil Gjakova në kategorinë 73 kilogramë.

27-vjeçari, vëllai i vogël i Norës, në finale do të përballet me Manuel Lombardon nga Italia për medaljen e artë.

Gjakova, i cili përfundoi i treti në Kampionatin Evropian në Montpellier të Francës në fillim të nëntorit, mundi numrin një të botës Hidayat Heydarov në çerekfinale për kënaqësinë e tifozëve vendas.

Fituesi i finales do të marrë 55,000 euro si çmim. “

“Akil mund të bëjë gjithçka tani. Ai mund të mposht edhe Manuel Lombardon”, beson presidenti i federatës së Kosovës, Agron KUKA. “Akil na ka befasuar të gjithëve. Nuk e prisnim që ai të shkonte në finale për medaljen e artë. Është një sukses i madh në një garë të tillë! Dje do të kisha thënë: Nëse kemi dy atletë në bllokun final, ky është një sukses, e jo të katër.”

Duelet e bllokut final fillojnë në ora 17:00. me dy luftërat për medalje bronzi në kategorinë deri në 73 kg. Dy atletët e parë do të ndeshen në duelin e parë, me numrin një Hidayat Heydarov që do të përballet me numrin dy Lasha Shavdatuashvili.

Në ndeshjen e dytë për medaljen e bronzit, pretendenti surprizë Dardan Cena nga Kosova, 20 vjeç dhe nr. 18 në renditjen e juniorëve, është një tjetër hero vendas. Cena, i cili është vetëm i 241-ti në botë në klasën e përgjithshme, do të përballet me Petru Pelivan.