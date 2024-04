Ky është kosovari që vdiq pas aksidentit të tmerrshëm me Ferrari në Itali

A.Qestaj është i shkatërruar. Vëllai i tij Hysni Qestaj vdiq në një aksident me një Ferrari të dielën. DJ kosovar nga kantoni Vaud ka lënë pas gruan dhe fëmijët e tij. Sipas raportimeve të mediave, Ferrari GT C4 i bardhë po udhëtonte me mbi 200 km/h.

Një makinë e copëtuar, mbeturina të shpërndara dhe flakë me metra të lartë: drejtuesit e mjeteve dhe punonjësit e parë panë një skenë të tmerrshme të dielën pas një aksidenti në rrugën midis Ivrea dhe Santhià në Italinë veriore. Makina e aksidentit: një Ferrari GT C4 e bardhë. Sipas mediave italiane, makina ka qenë së fundmi duke udhëtuar me mbi 200 km/h kur ka rrëshqitur në rrugën e lagësht hyrëse dhe është përplasur me parmakun në të majtë. Më në fund, Ferrari me targa zvicerane ka shpërthyer në flakë. Çdo ndihmë erdhi shumë vonë për dy të burgosurit, raporton lajmi.net.

Një dëshmitar okular shkroi në Facebook: “Ne kaluam me makinë menjëherë më pas. Ishte e tmerrshme!” Siç raportojnë mediat lokale, zjarrfikësve iu desh të hapnin rrënojat për të nxjerrë të vdekurit.

Personi i vdekur ishte Hysni Qestaj.* (40) nga Villeneuve VD. Të shtunën në mbrëmje – vetëm disa orë para vdekjes së tij – DJ luajti në një klub në kantonin e Valais, më pas u nis për në Itali me Ferrari.

A. Qestaj. (41) i konfirmon Blick-ut se i vdekuri ishte vëllai i tij dhe se Ferrari i përkiste atij. Ai thotë: “Është e vështirë ta shprehësh me fjalë këtë person të madh dhe pozitiv. Por nëse do të më duhej ta përshkruaj atë me një fjalë, do të thosha se ai ishte personi më i dashur që njoh.” Ekziston edhe një shqetësim i madh për vdekjen e tij në rrjetet sociale.

Vëllai Agim Qestaj nuk e di se si ndodhi aksidenti, kush ishte në timon dhe kush ishte viktima tjetër – një grua sipas mediave italiane.

“Për momentin nuk kemi marrë shumë informacion nga policia. Vëllai im tjetër, i cili jeton në Itali, tani kujdeset për gjithçka.” Gjithçka që ai di është se një test i ADN-së tani është në pritje.

Sipas raportimeve të mediave italiane, identifikimi është i komplikuar pasi të vdekurit janë djegur keq. Ndërkohë, policia e Settimo Torinese ka kontaktuar disa të afërm dhe u ka kërkuar atyre që të ndihmojnë në identifikimin e të vdekurit përmes analizës së ADN-së.

Vetë vëllai sapo kishte mbërritur në Suedi me familjen e tij, por tani po udhëton për në Zvicër, siç i tha Blick të hënën. “Ne duam të mbështesim gruan dhe fëmijët e tij. Ata janë në shtëpi në Zvicër.” /Lajmi.net/