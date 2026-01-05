Ky është gjykatësi 92-vjeçar që do ta mbikëqyrë paraqitjen e parë të Maduros para gjyqit
Çështja e madhe kundër Nicolas Maduro i është caktuar gjyqtarit federal 92-vjeçar Alvin K. Hellerstein, i cili u nominua dhe u konfirmua nga Presidenti Bill Clinton në vitin 1998. Hellerstein, një gjyqtar i lartë që nga viti 2011 në Distriktin Jugor të Nju Jorkut, ka kryesuar çështje që rrjedhin nga sulmet terroriste të 11 shtatorit…
Bota
Çështja e madhe kundër Nicolas Maduro i është caktuar gjyqtarit federal 92-vjeçar Alvin K. Hellerstein, i cili u nominua dhe u konfirmua nga Presidenti Bill Clinton në vitin 1998.
Hellerstein, një gjyqtar i lartë që nga viti 2011 në Distriktin Jugor të Nju Jorkut, ka kryesuar çështje që rrjedhin nga sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001, si dhe çështje të tjera që përfshijnë terrorizmin dhe sigurinë kombëtare.
Gjatë verës, ish-gjenerali dhe kreu i inteligjencës venezueliane Hugo Carvajal Barrios u deklarua fajtor para Hellerstein për akuzat që lidhen me narkoterrorizëm dhe trafik droge, shkruan CNN.
Hellerstein ka bërë lajm gjithashtu vitet e fundit kur ai mohoi kërkesat e Trump për ta çuar çështjen e tij penale për paratë e heshtura në gjykatën federale.
Hellerstein zbuloi se rimbursimi i Trump për Michael Cohen, i cili lehtësoi pagesat e parave të heshtura për aktoren e filmave për të rritur Stormy Daniels, nuk ishin akte zyrtare të lidhura me presidencën e tij.
Trump ende po e lufton këtë vendim.
Në pranverë, Hellerstein nxori një vendim që e ndalonte administratën Trump të përdorte Aktin e Armiqve të Huaj për të deportuar venezuelianët dhe e kritikoi administratën për deportimin e njerëzve në një burg të huaj “me shpresë të zbehtë për proces gjyqësor ose kthim”.