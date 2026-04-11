Ky dyshohet se është 19-vjeçari kosovar që vdiq në aksidentin fatal në Austri
Një 19-vjeçar me prejardhje nga Kosova ka vdekur në orët e hershme të mëngjesit të së shtunës në rrugën Eferdinger, në Alkoven të Austrisë.
Sipas Kalnit bëhet fjalë për B.M me prejardhje nga Retia e Rahovecit.
Sipas mediave lokale, ai ishte përplasur me një kamion, ndërsa bëhet e ditur se përplasja ishte aq e madhe sa që shoferi mbeti brenda në veturë dhe është nevojitur ndërhyrja e zjarrfikësve për të nxjerrë atë.
Vdekja e tij është konstatuar nga mjekët në vendin e ngjarjes, ndërsa janë lajmëruar edhe familjarët e tij për rastin e rëndë.