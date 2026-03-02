Ky do të jetë moti sot
Lajme
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën të ditur se sot (e hënë) moti do të jetë i vranët dhe me intervale me diell, përcjell KosovaPress.
Temperaturat minimale do të jenë nga -4 deri -1°C dhe ato maksimale prej 12- 17°C.
Kjo javë parashihet të vazhdoj me mot të mire, intervale të gjata me diell dhe me riga të pakta shiu.
Temperaturat minimale gjatë javës pritet të lëvizin ndërmjet -4°C dhe 4°C, ndërsa maksimalet e ditës do të sillen nga 6°C deri në 14°C.
Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtime të ndryshme.