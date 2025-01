Kvaratskhelia ‘bisedoi’ me Donnarumma para se të bashkohej me PSG Ish-ylli i Napolit, Khvicha Kvaratskhelia, thotë se projekti e bindi atë të bashkohej me klubin e tij të ri PSG dhe zbulon se ka biseduar me portierin italian, Donnarumma para se të kompletonte transferimin e tij. Napoli dhe PSG konfirmuan transferimin e Kvaratskhelias të premten. “Projekti ishte ajo që më bindi të vij këtu. E…