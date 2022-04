Kuvendi Zgjedhor i FFK – delegatët e UEFA dhe FIFA arrijnë në Kosovë

FFK zhvillon nesër Kuvendin Zgjedhor, pas kthimit të përgjigjes nga Gjykata Themelore e Prishtinës.

Data mbetet ajo që ishte caktuar paraprakisht dhe Agim Ademi kërkon nesër mandatin e radhës, përcjell lajmi.net.

FFK njofton se për këtë Kuvend do të ketë monitorues edhe nga FIFA dhe UEFA.

“Përfaqësuesit e UEFA-s dhe FIFA-s arrijnë në Kosovë

Dy përfaqësues të UEFA-s dhe dy përfaqësues të FIFA-s kanë arritur në Kosovë.

Ata do të marrin pjesë në punimet e Kuvendit të Rregullt Zgjedhor të FFK-së dhe do t’i drejtohen delegatëve të Kuvendit me nga një fjalë rasti Punimet e Kuvendit do të mbahen nesër në selinë e FFK-së në orën 11:00.”, thuhet në njoftimin e FFK. /Lajmi.net/