Kuvendi zgjedh Arlinda Muqën anëtare joprokurore të Këshillit Prokurorial

Lajme

10/04/2026 15:37

Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur Arlinda Muqën si anëtare jo-prokurore të Këshillit Prokurorial të Kosovës.

Muqa u votua nga 59 deputetë të Kuvendit.

Me zgjedhjen e Muqës është kompletuar edhe përbërja e re e Këshillit Prokurorial.

Muqa është zgjedhur anëtare nga radhët jo prokurore nga shoqëria civile.

Në garë ishte edhe Novitet Mezaj, i cili mori 24 vota të deputetëve, si dhe Artan Fejzullahu, për të cilin votuan vetëm tre deputetë.

Pas kësaj kryeparlamentarja, Albulena Haxhiu, mbylli punimet e seancës së sotme plenare.

