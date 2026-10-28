Kuvendi mblidhet nesër, në rend dite buxheti i vitit 2026 dhe Byroja për konfiskimin e pasurisë

Kuvendi i Kosovës do të mbajë nesër, të enjten, më 29 tetor, seancë plenare duke filluar nga ora 10:00. Sipas njoftimit të Drejtorisë për Media dhe Marrëdhënie me Publikun, seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit, ndërsa deputetët do të shqyrtojnë disa pika të rendit të ditës. Fillimisht, parashihet miratimi i procesverbaleve nga seancat…

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28/10/2026 19:02

Kuvendi i Kosovës do të mbajë nesër, të enjten, më 29 tetor, seancë plenare duke filluar nga ora 10:00.

Sipas njoftimit të Drejtorisë për Media dhe Marrëdhënie me Publikun, seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit, ndërsa deputetët do të shqyrtojnë disa pika të rendit të ditës.

Fillimisht, parashihet miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme, deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare.

Në vazhdim, deputetët do të shqyrtojnë për herë të dytë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026.

Po ashtu, në shqyrtim të dytë do të jetë edhe Projektligji për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.

Në fund, deputetët do të votojnë propozimin e Grupit Parlamentar të Listës Serbe për emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare. /Lajmi.net/

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