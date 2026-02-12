Kuvendi i Kosovës miraton përbërjen e 16 komisioneve parlamentare
Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot përbërjen e 16 komisioneve parlamentare, duke mundësuar funksionimin e tyre në legjislaturën e re.
Në votim morën pjesë 101 deputetë: 100 votuan për, 1 kundër dhe nuk pati abstenime.
Nga komisionet, 9 do t’i takojnë Lëvizjes Vetëvendosje, 3 Partisë Demokratike të Kosovës, 2 Lidhjes Demokratike të Kosovës, 1 Listës Serbe dhe 1 Grupit Parlamentar Multietnik.
“Kuvendi miratoi përbërjen e 16 komisioneve parlamentare për legjislaturën e 10-të të Kuvendit të Kosovës”, deklaroi Haki Haxhiu, duke mbyllur punimet e seancës.