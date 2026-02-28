Kuvajti pasi e sulmoi Irani: Kemi të drejtën për t’u përgjigjur

Ministria e Jashtme e Kuvajtit ka dënuar sulmet në tokën e saj, të cilat tha se u kryen nga Irani “në shkelje flagrante” të hapësirës së saj ajrore dhe të së drejtës ndërkombëtare. Ajo tha se Kuvajti rezervon të drejtën për t’u përgjigjur në një mënyrë që është “në përputhje me shkallën dhe natyrën e…

Bota

28/02/2026 12:19

Ministria e Jashtme e Kuvajtit ka dënuar sulmet në tokën e saj, të cilat tha se u kryen nga Irani “në shkelje flagrante” të hapësirës së saj ajrore dhe të së drejtës ndërkombëtare.

Ajo tha se Kuvajti rezervon të drejtën për t’u përgjigjur në një mënyrë që është “në përputhje me shkallën dhe natyrën e këtij sulmi” dhe paralajmëroi se aktiviteti i mëtejshëm ushtarak do të dëmtonte stabilitetin e rajonit.

Irani ka lëshuar raketa drejt disa shteteve në rajon duke i shënjestruar bazat amerikane.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Lindja e Mesme: Njerëzit strehohen nga sulmet

February 28, 2026

Dalin pamjet pas sulmit të SHBA’së e Izraelit në “kompleksin e...

February 28, 2026

Britania thotë se Iranit nuk duhet t’i lejohet kurrë të zhvillojë...

Lajme të fundit

Lindja e Mesme: Njerëzit strehohen nga sulmet

Dalin pamjet pas sulmit të SHBA’së e Izraelit...

Britania thotë se Iranit nuk duhet t’i lejohet...

MPJD mbështet qëndrimin e Trump pas sulmit amerikan ndaj regjimit iranian