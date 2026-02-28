Kuvajti pasi e sulmoi Irani: Kemi të drejtën për t’u përgjigjur
Bota
Ministria e Jashtme e Kuvajtit ka dënuar sulmet në tokën e saj, të cilat tha se u kryen nga Irani “në shkelje flagrante” të hapësirës së saj ajrore dhe të së drejtës ndërkombëtare.
Ajo tha se Kuvajti rezervon të drejtën për t’u përgjigjur në një mënyrë që është “në përputhje me shkallën dhe natyrën e këtij sulmi” dhe paralajmëroi se aktiviteti i mëtejshëm ushtarak do të dëmtonte stabilitetin e rajonit.
Irani ka lëshuar raketa drejt disa shteteve në rajon duke i shënjestruar bazat amerikane.