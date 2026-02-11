Kush janë ministrat e qeverisë së re? – Kjo është përgjigja e Qorrollit
Lajme
Deputeti i ri i Kuvendit të Kosovës nga radhët e VV-së, Vigan Qorrolli ka folur për media shkurt pas konstituimit të Kuvendit.
Ai është pyetur nga gazetarët në lidhje me përbërjen e qeverisë së re, transmeton lajmi.net.
“Sapo jemi betuar si deputetë të legjislaturës së 10-të, për pak orë, mos me thënë minuta, do ta kuptoni përbërjen e qeverisë së re.”, tha ai.
Sonte do të mbahet seanca për votimin e qeverisë së re. VV i ka dërguar Osmanit kërkesën për t’ia dhënë mandatarin Albin Kurtit për formimin e qeverisë së re./lajmi.net/