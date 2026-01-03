Kush ishte Astrit Suli, i riu nga Berati që iu bashkua UÇK-së?

Historia e një djali të ri që la mërgimin për t’iu bashkuar luftës çlirimtare. Kush ishte Astrit Suli, nga një fshat i rrethit të Beratit? Përfshirja në UÇK dhe betejat e ashpra kundër ushtrisë serbe përcaktuan fatin e tij. Ky është reportazhi për Sulin, i përgatitur nga “Gjurmë Shqiptare”.

