Kush është Astrit Haraqija, ish-ministri që u ndalua në aksionin “Heshtja” për kokainë?

Ish-ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Astrit Haraqija, është në mesin e personave të ndaluar në operacionin antidrogë “Heshtja”, të realizuar nga Policia e Kosovës më 14 nëntor 2026 në rajonin e Prishtinës. Sipas burimeve të KALLXO-s brenda Policisë së Kosovës, Haraqija është ndaluar në kuadër të hetimeve ndaj një grupi të dyshuar për trafikim…

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15/11/2026 14:45

Ish-ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Astrit Haraqija, është mesin e personave ndaluar operacionin antidrogë “Heshtja”, realizuar nga Policia e Kosovës 14 nëntor 2026 rajonin e Prishtinës.

Sipas burimeve KALLXO-s brenda Policisë Kosovës, Haraqija është ndaluar kuadër hetimeve ndaj një grupi dyshuar për trafikim dhe shpërndarje kokainës Prishtinë, raporton Ekonomia Online.

Operacioni u zhvillua nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë, bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI).

Gjatë aksionit u arrestuan gjashtë persona, ndërsa u sekuestruan rreth 1.6 kilogramë kokainë, rreth 16 mijë euro para gatshme, gjashtë vetura, ora luksoze, stoli dhe pajisje tjera. Vlera e përgjithshme e drogës dhe aseteve sekuestruara vlerësohet rreth 301 mijë euro.

Kush është Astrit Haraqija?

Astrit Haraqija është një figurë e njohur e skenës politike Kosovë, i cili gjatë karrierës tij ka mbajtur disa pozita institucionale.

Ai ka qenë pjesë e Lidhjes Demokratike Kosovës (LDK), deputet i Kuvendit dhe ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit gjatë viteve 2004–2007. vonë ka ushtruar edhe detyrën e zëvendësministrit Financave.

korrik vitit 2012, Haraqija dha dorëheqje nga pozita e zëvendësministrit Financave, kohën kur po përballej me procedura gjyqësore për dyshime lidhur me keqpërdorimin e pozitës zyrtare.

Rasti i subvencioneve për filmat

Një nga rastet gjyqësore me cilat ishte përballur Haraqija lidhej me subvencionimin e dy projekteve filmike gjatë kohës sa ishte ministër i Kulturës.

Prokuroria pretendonte se gjatë viteve 2006 dhe 2007 ishin ndarë mjete financiare pa u respektuar procedurat përkatëse, ndërsa njëri prej filmave nuk ishte realizuar.

dhjetor vitit 2016, Gjykata Themelore Prishtinë e kishte shpallur fajtor dhe e kishte dënuar me një vit burgim me kusht.

Megjithatë, vitin 2017 procedura penale ndaj tij kishte përfunduar për shkak parashkrimit veprës penale, pa një vendim përfundimtar mbi bazueshmërinë e akuzës.

Përfshirja në rastin e vizave italiane

Haraqija ishte njëri nga akuzuarit rastin e njohur si “Vizat Italiane”, ku bashku me ish-deputetin Ukë Rugova dhe persona tjerë akuzohej për krim organizuar dhe kontrabandim me migrantë.

Sipas pretendimeve aktakuzës, grupi dyshohej se kishte mundësuar pajisjen e qytetarëve me viza Schengen mënyrë kundërligjshme, përmes Ambasadës Italiane Prishtinë dhe kundrejt përfitimeve materiale.

30 mars 2023, Gjykata Themelore Prishtinë e kishte liruar Haraqinë nga akuzat, pasi vlerësoi se nuk ishte provuar kryerja e veprave penale. nëntor vitit 2025, Gjykata e Apelit e kishte vërtetuar aktgjykimin lirues.

Rasti në Tribunalin e Hagës

Haraqija ishte përballur me akuza edhe Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (ICTY).

vitin 2008, ai ishte akuzuar për përbuzje gjykatës, lidhur me pretendimet për përpjekje për ndikuar te një dëshmitar i mbrojtur procesin gjyqësor kundër Ramush Haradinajt.

Fillimisht ishte shpallur fajtor dhe dënuar me pesë muaj burgim, por 23 korrik 2009, Dhoma e Apelit e Tribunalit e kishte rrëzuar vendimin e dënimit.

Hetimet për operacionin “Heshtja” vazhdojnë

Ndërkohë, lidhje me operacionin e fundit, Haraqija dyshohet për përfshirje një grup dyshohet se merrej me trafikimin dhe shpërndarjen e kokainës Prishtinë.

Deri tani, autoritetet nuk kanë bërë publike hollësi plota për rolin e pretenduar tij këtë rast.

Hetimet po vazhdojnë nën mbikëqyrjen e Prokurorisë Themelore Prishtinë.

Vlen të theksohet se ndalimi dhe dyshimet aktuale nuk përbëjnë dëshmi të fajësisë. Përgjegjësia penale mund të përcaktohet vetëm me vendim përfundimtar të gjykatës. /Lajmi.net/

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