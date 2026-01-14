Kusari-Lila: Përpjekjet e opozitës penalizuan ata, jo Vetëvendosjen

Kryetarja e Alternativës, Mimoza Kusari-Lila, vlerësoi konsistencën e vendimmarrjes dhe mobilizimin e elektoratit si faktorë kryesorë të rezultatit të LVV-së, duke diskutuar gjithashtu penalizimin e opozitës dhe procesin e krijimit të institucioneve. Në RTK, Mimoza Kusari-Lila foli për faktorët që, sipas saj, ndikuan në rezultatin e zgjedhjeve. Ajo tha se Vetëvendosje ka qenë partia e…

Lajme

14/01/2026 23:47

Kryetarja e Alternativës, Mimoza Kusari-Lila, vlerësoi konsistencën e vendimmarrjes dhe mobilizimin e elektoratit si faktorë kryesorë të rezultatit të LVV-së, duke diskutuar gjithashtu penalizimin e opozitës dhe procesin e krijimit të institucioneve.

Në RTK, Mimoza Kusari-Lila foli për faktorët që, sipas saj, ndikuan në rezultatin e zgjedhjeve. Ajo tha se Vetëvendosje ka qenë partia e vetme që vazhdimisht ka tentuar të dalë nga situata në të cilën ndodhej, duke ofruar zgjidhje dhe propozime që nuk u pranua nga partitë e tjera.

Kusari-Lila theksoi se një rol të rëndësishëm ka pasur edhe qasja dhe konsistenca e vendimmarrjes, të cilën, sipas saj, kryeministri Kurti dhe përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje e kanë mbajtur vazhdimisht gjatë gjithë periudhës së fundit. Ajo shtoi se një tjetër faktor ka qenë komoditeti i partive opozitare të deritashme, të cilat supozonin se Vetëvendosja ishte në rënie dhe se kjo rënie do të vazhdonte. Sipas Kusari-Lilës, rezultati i 9 shkurtit 2025 tregoi të kundërtën, duke mobilizuar jo vetëm elektoratin e LVV-së, por edhe partnerët e saj, dhe duke tërhequr vëmendjen e subjekteve të tjera politike.

Sipas Kusari-Lilës, partitë opozitare të deritashme janë penalizuar gjithashtu për mungesën e përgjegjësisë në vendimet e tyre të mëparshme. Ajo tha se asnjëherë nuk kanë reflektuar mbi rezultatin e zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021 dhe përkundrazi, kanë tentuar të krijojnë një narrativ të re, duke thënë se qytetarët janë mashtruar. Për këtë arsye, sipas saj, rezultati i tyre negativ është pasojë e veprimeve dhe jo e retorikës.

Kusari-Lila përfundoi duke vlerësuar se përpjekjet e opozitës gjatë katërvjeçarit të fundit kanë qenë kryesisht për të baltosur Vetëvendosjen dhe jo për të ofruar përgjegjësi dhe zgjidhje konstruktive.

Artikuj të ngjashëm

January 14, 2026

Bisedimet për Groenlandën me SHBA-në, ministri danez: Trump ka dëshirë për...

January 14, 2026

Osmani, Kurti e Basha nesër bëjnë homazhe në Reçak

Lajme të fundit

Bisedimet për Groenlandën me SHBA-në, ministri danez: Trump...

Osmani, Kurti e Basha nesër bëjnë homazhe në Reçak

Arrestohen dy shqiptarë për vjedhje makinash në Zvicër...

Sadiku për LDK-në: Performon më mirë në qeverisje sesa në opozitë