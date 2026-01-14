Kusari-Lila: Përpjekjet e opozitës penalizuan ata, jo Vetëvendosjen
Lajme
Kryetarja e Alternativës, Mimoza Kusari-Lila, vlerësoi konsistencën e vendimmarrjes dhe mobilizimin e elektoratit si faktorë kryesorë të rezultatit të LVV-së, duke diskutuar gjithashtu penalizimin e opozitës dhe procesin e krijimit të institucioneve.
Në RTK, Mimoza Kusari-Lila foli për faktorët që, sipas saj, ndikuan në rezultatin e zgjedhjeve. Ajo tha se Vetëvendosje ka qenë partia e vetme që vazhdimisht ka tentuar të dalë nga situata në të cilën ndodhej, duke ofruar zgjidhje dhe propozime që nuk u pranua nga partitë e tjera.
Kusari-Lila theksoi se një rol të rëndësishëm ka pasur edhe qasja dhe konsistenca e vendimmarrjes, të cilën, sipas saj, kryeministri Kurti dhe përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje e kanë mbajtur vazhdimisht gjatë gjithë periudhës së fundit. Ajo shtoi se një tjetër faktor ka qenë komoditeti i partive opozitare të deritashme, të cilat supozonin se Vetëvendosja ishte në rënie dhe se kjo rënie do të vazhdonte. Sipas Kusari-Lilës, rezultati i 9 shkurtit 2025 tregoi të kundërtën, duke mobilizuar jo vetëm elektoratin e LVV-së, por edhe partnerët e saj, dhe duke tërhequr vëmendjen e subjekteve të tjera politike.
Sipas Kusari-Lilës, partitë opozitare të deritashme janë penalizuar gjithashtu për mungesën e përgjegjësisë në vendimet e tyre të mëparshme. Ajo tha se asnjëherë nuk kanë reflektuar mbi rezultatin e zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021 dhe përkundrazi, kanë tentuar të krijojnë një narrativ të re, duke thënë se qytetarët janë mashtruar. Për këtë arsye, sipas saj, rezultati i tyre negativ është pasojë e veprimeve dhe jo e retorikës.
Kusari-Lila përfundoi duke vlerësuar se përpjekjet e opozitës gjatë katërvjeçarit të fundit kanë qenë kryesisht për të baltosur Vetëvendosjen dhe jo për të ofruar përgjegjësi dhe zgjidhje konstruktive.