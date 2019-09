Me këtë rast, kryetarja e Alternativës që garon në listë me VV-në, Mimoza Kusari ka ironizuar me Lidhjen Demokratike të Kosovës, shkruan lajmi.net.

Përmes një postimi në Facebook, Alternativa ka shkruar se koha e bastioneve ka mbaruar.

Postimi i plotë:

Tubimi i sotëm në Istog është dëshmi se koha e bastioneve në Kosovë ka përfunduar.

Koha e ndryshimit, e reformave dhe e drejtimit të ri të shtetit po vjen me 6 Tetor. /Lajmi.net/