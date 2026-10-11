Kurti viziton familjet e Salih Mëziut dhe Idriz Rrecajt: Familjet kanë marrë përgjigje, por kanë nevojë për drejtësi

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar sot familjet e veprimtarëve Salih Mëziu dhe Idriz Rrecaj, në Marinë dhe Llaushë të Skenderajt, të cilët ishin pjesë e “Grupit të Intelektualëve” të rrëmbyer dhe zhdukur me dhunë nga forcat serbe në prill të vitit 1999. Përmes një postimi, Kurti bëri të ditur se mbetjet mortore të…

Lajme

11/10/2026 18:46

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar sot familjet e veprimtarëve Salih Mëziu dhe Idriz Rrecaj, Marinë dhe Llaushë Skenderajt, cilët ishin pjesë e “Grupit Intelektualëve” rrëmbyer dhe zhdukur me dhunë nga forcat serbe prill vitit 1999.

Përmes një postimi, Kurti bëri ditur se mbetjet mortore tyre u gjetën një varrezë masive Zubin Potok, ndërsa identifikimi u javë parë përmes analizave ADN-së.

Ai theksoi se familjet e Mëziut dhe Rrecajt, njësoj si familja e Adem Beqirit, i cili u varros 3 tetor, tashmë kanë marrë përgjigje për fatin e dashurve tyre, por ende kërkojnë drejtësi.

Kurti rikujtoi se mbi 1 mijë e 500 persona vazhdojnë jenë zhdukur nga lufta e fundit Kosovë, duke theksuar dhimbjen dhe ankthin e familjeve presin mësojnë për fatin e tyre.

Ai kërkoi trysni ndërkombëtare ndaj Serbisë, duke e akuzuar atë për fshehje dhe mohim krimeve luftës, si dhe për mbrojtjen e glorifikimin e kriminelëve.

Sipas Kurtit, presioni ndërkombëtar është i domosdoshëm për zbardhjen e fatit personave zhdukur me dhunë dhe për t’i hapur rrugë drejtësisë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2026

Bajrami kritikon Qeverinë Kurti për gjuhën ndaj gazetarëve: Kur s’iu konvenon,...

October 11, 2026

Ish-ministrja e Thaçit që u bë zgjidhja e Kurtit

October 11, 2026

Tahiri kritikon Qeverinë: Pa vizion zhvillimor, po synon ta zëvendësojë ngërçin...

October 11, 2026

Shiu shkakton vërshime në rrugët e Prishtinës, te rruga e stacionit...

October 11, 2026

​Kryeministri britanik konfirmon përfshirjen ruse në Brexit

October 11, 2026

Turqi: Autobusi turistik përplaset me automjetin, 11 persona humbin jetën e...

Lajme të fundit

Bajrami kritikon Qeverinë Kurti për gjuhën ndaj gazetarëve:...

Dukagjini ndal Prishtinën, barazimi i parë për kryeqytetasit

Ish-ministrja e Thaçit që u bë zgjidhja e Kurtit

Tahiri kritikon Qeverinë: Pa vizion zhvillimor, po synon...