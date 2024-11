Kurti uron Von der Leyen: Mezi presim të punojmë së bashku për ta çuar Kosovën drejt anëtarësimit në Union

Ndërkaq kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, me anë të një postimi në platformën “X” e uroi presidenten e Komisionit të BE-së për formimin me sukses të Komisionit të ri.

“Mezi presim të punojmë së bashku për ta çuar Kosovën drejt anëtarësimit në Union”, shkroi ai në postim.

Congratulations to EU Commission President @vonderleyen on successfully forming the new Commission. We look forward to working together to advance Kosova towards joining the Union.

