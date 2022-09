Kurti u premton kryetarëve: Në vitin 2023 komunave do t’u ndahen 654 milionë euro Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka takuar sot kryetarët e komunave të Kosovës, ku bëri të ditur se qeveria është në fazën e përgatitjes së buxhetit për 2023, ku do të reflektohet një rritje e buxhetit në nivelin komunal prej 15% në raport me vitin 2022. Ai tha se do të jenë 654 milionë euro…