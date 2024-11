Kurti thotë së sulmin e kanë bërë bandat kriminale serbe: Nuk do ta bënin nëse nuk do të kishin dirigjim nga Beogradi zyrtar

Kurti në konferencën urgjente për media të thirrur sonte pas incidentit në veri ka thënë se sulmet janë të bëra nga të ashtuquajturat grupe terroriste serbe.

Ai bindshëm thotë se këto veprime po bëhen për shkak se këto banda janë të dirigjuara nga Beogradi zyrtar.

“Ata që e kanë bërë shpërthimin në kanal, nuk do ta kishin bërë nëse nuk do të kishin dirigjimin nga beogradi zyrtar. Elemente, individ mund të kete ende por ato grupe kriminele janë shporr. Suksesi ynë është duke i cmend, kto nuk do të n ai bënin nëse nuk do të ishim të suksesshëm“, u shpreh Kurti ndër të tjera.

Kurti gjithashtu ka thënë se siguria për qytetarët është në nivelin më të lartë./Lajmi.net