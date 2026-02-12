Kurti thërret mbledhjen e Qeverisë së re, ky është rendi i ditës
Kryeministri i vendit, Albin Kurti ka thirrur mbledhjen e parë të qeverisë së re, e cila u zgjodh mbrëmë. Në këtë mbledhje pritet të bëhet shqyrtimi i disa projektligjeve që kanë të bëjnë me marrëveshjet ndërkombëtare Mbledhja pritet të nis në ora 10:00. Janë pesë pika në rendin e ditës së kësaj mbledhjeje./Lajmi.net/
